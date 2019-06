in foto: Un frame delle telecamere che hanno ripreso il ladro in azione

Avrebbe messo a segno almeno due colpi in due farmacie diverse, in due comuni nel Milanese e nel Bergamasco, per questo i carabinieri lo hanno arrestato nella giornata di domenica 2 giugno a Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano. In manette è finito un uomo di 48 anni, operaio italiano e incensurato: fermato nel suo appartamento dove i militari hanno anche effettuato una perquisizione, è stato trovato in possesso di un revolver, stesso tipo di arma utilizzata durante le rapine, e 47 munizioni, oltre ad alcuni capi d'abbigliamento utilizzati sempre durante i colpi.

L'uomo, incastrato dalle immagini delle telecamere, si trova ora agli arresti domiciliari

A riprendere il 48enne in entrambe le rapine sono state infatti le telecamere di sorveglianza interne agli esercizio commerciali: nelle immagini si vede nitidamente l'uomo entrare ed estrarre l'arma, per poi puntarla verso il personale intimando loro di farsi consegnare i soldi. Le due rapine sono avvenute il 27 marzo e il 5 aprile: la prima a Trezzano Rosa, in provincia di Milano, e la seconda a Masano, in provincia di Bergamo. In entrambi i casi l'uomo aveva il volto coperto da una sciarpa: i militari, dopo settimane di indagini sono però riusciti a individuarlo e a trarlo in arresto. Il 48enne si trova ora agli arresti domiciliari in attesa di processo.