Cinque persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzino di 12 anni in condizioni gravissime, in un incidente stradale che ha coinvolto tre automobili a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. I veicoli stavano percorrendo la strada provinciale Vigevanese quando è avvenuto lo scontro, attorno alle 13.50 di oggi, domenica 19 gennaio.

Incidente sulla provinciale Vigevanese: cinque feriti, gravissimo un 12enne

Le auto coinvolte coinvolte nello schianto – una Chevrolet Captiva, una Ford Fiesta e una Fiat Punto – sono ridotte in lamiere e cinque persone che erano a bordo sono rimaste ferite. I soccorritori del 118 sono arrivati sul posto con quattro ambulanze e un'automedica ed è stato allertato anche un mezzo dell'elisoccorso di Milano. I paramedici hanno rianimato il ragazzino di 12 anni, che era già in arresto cardiaco ed è stato poi trasportato con l'elicottero in codice rosso all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono molto gravi e la prognosi è riservata.

Il ragazzino trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda, ricoverate anche la madre e la nonna

Ferite anche la madre di 36 anni e la nonna di 51 che erano insieme al dodicenne a bordo della Punto . Sono state trasferite anche loro al Niguarda ma in codice verde. L'uomo a bordo della Chevrolet è stato trasportato all'ospedale San Carlo. La quinta persona coinvolta, alla guida della Ford Fiesta, ha rifiutato il ricovero. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Corsico e i vigili del fuoco di Milano. Stando ai primi rilievi, pare che l'incidente sia stato provocato dal mancato rispetto di un semaforo rosso.