Una brutta disavventura è avvenuta ieri – giovedì 28 dicembre – per tre soccorritori della Croce Verde di Trezzano che, mentre viaggiavano a bordo della loro autoambulanza, sono stati centrati in pieno da un grosso albero che si è abbattuto sulla carreggiata. L'incidente è avvenuto in via Palatucci, mentre il mezzo era fermo ad un semaforo aspettando che passasse il verde. Per gli operatori sanitari e un il conducente del mezzo, che a fine turno erano diretti all'ospedale San Paolo, un grande spavento ma solo lievi contusioni e ferite: soccorsi da un'ambulanza della Croce Viola di Rozzano sono stati trasferiti al pronto soccorso per essere medicati. Sul posto anche la polizia locale e i vigili del fuoco.

"Vorremmo tanto che quanto accaduto oggi fosse solo un brutto sogno dal quale risvegliarsi, ma purtroppo non è così. Una nostra macchina, con a bordo tre membri dell'associazione, è rimasta coinvolta in un incidente che per un attimo ci ha lasciato tutti senza fiato. Un albero, le cui le radici non hanno retto più il suo peso, – si legge in una nota della Croce Verde – ha investito la vettura che stava transitando sotto. L’equipaggio, seppur acciaccato e spaventato, sembra star bene".