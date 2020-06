in foto: immagine di repertorio

Dramma in piscina a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Un ragazzo di 13 anni ha accusato un malore mentre faceva il bagno ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono serie.

Malore in piscina: ragazzo di 13 in gravi condizioni

È successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 29 giugno, attorno alle 18.20, nella piscina di via Canton. Secondo quanto riferito dalle persone presenti, il ragazzino stava giocando in acqua quando si è sentito male e ha rischiato di annegare, pare per via di una congestione. Sul posto sono arrivate le ambulanze della croce rosse e un mezzo dell'elisoccorso di Bergamo. Stabilizzato e intubato sul posto, il ragazzo è stato poi trasferito in ospedale tramite l'eliambulanza. Oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti sull'accaduto.