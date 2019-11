in foto: La filiale presa di mira dai malviventi

Un boato nella notte a Trenzano, in provincia di Brescia, dove un gruppo di rapinatori ha tentato la così detta "spaccata" per rapinare una banca. Erano circa le 4 del mattino di oggi – domenica 10 novembre – quando la banda malviventi ha lanciato a tutta velocità una Fiat Punto contro la vetrata della Banca del Territorio Lombardo al civico 2 di via Castello, con l'obiettivo di portare via il bancomat.

Banditi in fuga dopo aver fallito il colpo

I rapinatori però non sono riusciti a portare a termine il colpo, costretti alla fuga dall'attenzione scatenata dal frastuono e dall'allarme, pensavano evidentemente di essere più veloci nel mettere le mani sul denaro. Se non è stato portato via neanche un euro, ingenti sono stati i danni riportati dalla filiale.

Caccia ai rapinatori: si cerca un'auto scura

Sul posto le forze dell'ordine che sono ora sulle tracce dei rapinatori, con tutta probabilità viste le modalità di azione dei protagonisti. Verifiche in corso sull'auto rubata utilizzata come ariete, mentre si tenta di individuare il veicolo scuro al bordo del quale si sono dati alla fuga.