in foto: stazione di Milano Cadorna

Dal prossimo weekend sarà possibile prenotare il proprio viaggio con Trenord: l'azienda che si occupa del trasporto ferroviario regionale della Lombardia ha deciso di lanciare in via sperimentale la possibilità di poter prenotare il posto a bordo del treno.

Così si eviteranno affollamenti a bordo dei treni ad alta domanda

Si inizierà il primo weekend di luglio, quello del 4 e 5 luglio, con una sperimentazione su un campione di 8 corse, 4 sulla Milano-Tirano e 4 sulla Milano Cadorna-Como Lago, di solito particolarmente affollate: durerà per i mesi di luglio e agosto e solo nei giorni di sabato e domenica. Si tratta di un modo "per evitare affollamenti a bordo dei treni a più alta domanda e assicurare il distanziamento secondo le prescrizioni sanitarie in vigore", fa sapere l'azienda in una nota. Per farlo basterà prenotare (gratuitamente) la propria presenza a bordo direttamente dallo store on line dell’App, o anche senza l’acquisto del biglietto, se il cliente l’avesse già comprato altrove.

Si prenoterà il viaggio e non il posto a sedere

La prenotazione serve a "regolamentare in maniera soft l’accesso ai treni e viaggiare nel pieno rispetto delle indicazioni governative sul distanziamento sociale. La prenotazione consentirà all’azienda un più efficace monitoraggio e una maggiore programmazione dei flussi – continua Trenord – si prenoterà il viaggio e non il posto a sedere. Non ci saranno sedili numerati sui treni del trasporto pubblico". Il sistema regola il numero di posti, fino a esaurimento, a seconda della capienza del treno e invia al cliente un coupon digitale che certifica l’avvenuta prelazione della corsa. Finché sulla corsa non si sarà raggiunta la massima capienza consentita, si potrà “prenotare” il viaggio in un click, fino alla partenza del treno. Il personale di bordo potrà controllare, oltre al titolo di viaggio, anche l’effettiva prenotazione.

Le 8 corse selezionate per la sperimentazione Trenord

Linea Milano Centrale-Tirano

Treno 2554 (Milano Centrale 8.20-Tirano 10.52)

Treno 2558 (Milano Centrale 10.20-Tirano 12.52)

Treno 2573 (Tirano 16.08-Milano Centrale 18.40)

Treno 2577 (Tirano 18.08-Milano Centrale 20.40)

Linea Milano Cadorna-Como Lago

Treno 125 (Milano Cadorna 9.00-Como Lago 9.55)

Treno 149 (Milano Cadorna 14.43-Como Lago 15.44

Treno 168 (Como Lago 17.46-Milano Cadorna 18.47)

Treno 3172 (Como Lago 18.35-Milano Cadorna 19.30)