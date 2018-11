in foto: Immagine di repertorio

Disagi per i pendolari delle linee ferroviarie Milano – Gallarate/Domodossola/Luino/Varese nella serata di mercoledì: il traffico è stato sospeso per diverse ore fra Gallarate e Busto Arsizio per l'investimento di una persona. Secondo quanto si apprende l’incidente sarebbe avvenuto poco prima delle 19 nei pressi della stazione di Busto Arsizio: a investire l'uomo il treno in partenza da Milano Garibaldi alle 18.02. Il macchinista, che era alla guida del convoglio non si sarebbe accorto della persona investita se non da un urto, e così arrivato a Varese avrebbe chiamato i soccorsi ma gli agenti della Polizia Ferroviaria giunti sul posto immediatamente, una volta ritrovato il corpo della vittima non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul proprio sito di Trenord ha informato che la circolazione è ripresa, a binario unico, attorno alle 20,30. ma che potrebbero esserci ritardi fino a due ore su tutte le linee interessate. Il consiglio per chi sta viaggiando in queste ore è comunque quello di prestare attenzione ai monitor e agli annunci in stazione.