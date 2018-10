in foto: (Immagine di repertorio)

La forte ondata di maltempo di ieri ha fatto sentire i suoi effetti anche stamattina, soprattutto per tutti i pendolari che utilizzano i treni Trenord per raggiungere il posto di lavoro o scuole e università. Il messaggio apparso sul sito della controllata di Regione Lombardia è eloquente: "In conseguenza della forti piogge e del vento che si è abbattuto su gran parte della regione fino a notte inoltrata, il servizio ferroviario registra ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni su diverse linee". La linea più colpita è la Varese – Porto Ceresio, paese in cui il maltempo ha provocato seri danni alla stazione. I treni sono stati tutti soppressi ed è stato istituito un servizio di autobus tra le due stazioni. Anche sulle altre linee non mancano però i disagi: il servizio è regolare solo su 19 delle 42 direttrici, secondo quanti riporta la pagina che informa sulla circolazione in tempo reale sul sito di Trenord. Sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, a causa dell'esondazione di un torrente nella località di Ceto, i treni oggi sono effettuati con servizio bus tra le stazioni di Edolo e Breno. Su molte altre direttrici si segnalano ritardi. Trenord invita tutti coloro che dovessero mettersi in viaggio oggi a consultare la situazione aggiornata per ogni linea sul proprio sito e a prestare particolare attenzione agli annunci nelle stazioni.