Da mercoledì 3 giugno, in concomitanza con la preannunciata ripresa della libera circolazione tra tutte le regioni italiane, torna pienamente operativo il servizio di Trenord, che gestisce il sistema ferroviario locale in Lombardia. Lo ha comunicato la stessa società con una nota. Circolerà il 100 per cento dei treni, per un totale di circa 1 milione di posti in ogni giorno feriale, come avveniva nel periodo prima dell'epidemia di Covid-19. Tuttavia, ricorda l'azienda, a causa delle norme sul distanziamento interpersonale per prevenire i contagi da coronavirus, si potrà viaggiare solo sulla metà dei posti disponibili. La segnaletica a bordo di ogni convoglio indicherà ai viaggiatori quali sedili si possono utilizzare.

Dal 3 giugno 1900 corse al giorno

Durante l'inizio della Fase 2 dell'emergenza coronavirus, a partire dallo scorso 4 maggio, i viaggiatori sui treni Trenord non hanno superato il 25 per cento rispetto al periodo pre Covid. Dal 3 giugno le corse aumenteranno da 1500 a circa 1900 al giorno: sulle grandi direttrici suburbane e verso i principali collegamenti regionali nelle ore di punta sarà garantito il 100 per cento del servizio, mentre sulle linee a maggiore domanda, dove è più altro il rischio di stress delle misure di distanziamento a bordo, l’offerta sarà potenziata con composizioni più capienti, garantendo quindi il 100 per cento dei posti pre-Covid.

Riattivato il Malpensa express da Cadorna

Sempre da mercoledì 3 giugno verrà riattivato il collegamento aeroportuale Malpensa Express verso lo scalo aeroportuale varesino dalla stazione di Milano Cadorna, con cadenza ogni 30 minuti. Si andrà ad aggiungere al collegamento già attivo dalla stazione di Milano Centrale: saranno 107 ogni giorno le corse da e per l’aeroporto. Per consentire ai viaggiatori di verificare il livello di riempimento dei treni, sull'app di Trenord è stata implementata una funzione che consente di verificare quanto è pieno ogni convoglio.