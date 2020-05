Uno strumento che comunica in tempo reale quanto posto libero c'è sul treno in arrivo, aggiornando il livello di riempimento dei posti. Sull’applicazione di Trenord da lunedì 18 maggio è disponibile una funzione che permette di sapere in anticipo quando spazio libero ci sarà sul convoglio. Sullo schermo appare un’immagine stilizzata del treno associato a un colore a seconda dei posti liberi, come un semaforo: rosso, giallo, verde. L’App dell’azienda ferroviaria lombarda avviserà anche sul possibile rischio di affollamento sulle banchine delle stazioni.

Trenord, una app comunica in tempo reale il numero di posti liberi

Il numero dei posti disponibili sui treni è pari al 50 per cento dei posti a sedere e al 15 per cento di quelli in piedi disponibili in condizioni normale. Il conteggio viene aggiornato in tempo reale sulla base dei passeggeri saliti e scesi a ogni fermata: si tratta di dati fruibili da tutti coloro che aggiorneranno l’App Trenord, disponibile gratuitamente per iOS e Android. I dati saranno forniti real time per i treni dotati del sistema di “Automatic People Counting” installato sul 30 per cento della flotta in circolazione. Per gli altri treni, invece, il livello di riempimento sarà stimato, stazione per stazione, sulla base dei dati di frequentazione dei giorni immediatamente precedenti.

Corse con semaforo rosso da evitare

Il meccanismo è elementare: sono da evitare le corse che sull’app appaiono di colore rosso, perché hanno già raggiunto il livello massimo di riempimento. Quando il colore è giallo, significherà che il treno in arrivo è mediamente carico ed è richiesta cautela nella ricerca dei posti disponibili. Il verde segnala ampia disponibilità di posti. La raccomandazione per tutti è di occupare solo i posti non contrassegnati da divieto e di mantenere il corretto distanziamento.La nuova release dell’App Trenord integra anche una funzione location-based di Geofence, che “intercetta”, in forma anonima e previa autorizzazione della funzione di localizzazione dello smartphone, la presenza dei passeggeri in stazione.