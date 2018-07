in foto: La stazione

Tragedia sulla linea ferroviaria questa mattina, 8 luglio. Due persone sono state travolte e uccise da un treno partito da Milano e diretto a Mantova. L'episodio è accaduto a circa 500 metri dalla stazione di San Giuliano Milanese. Erano circa le 9 del mattino quando il convoglio, per cause ancora tutte da accertare, ha urtato violentemente due persone, trascinandole per diversi metri. Una corsa contro il tempo quella del personale sanitario del 118 che è intervenuto immediatamente per soccorrere le vittime ma non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso, rovinoso l'impatto con il treno. Sul posto anche i tecnici di Rete ferroviaria italiana, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che stanno effettuando i rilievi per le indagini del caso. Delle due vittime non è ancora nota l'identità. La circolazione ferroviaria tra Milano e San Giuliano è stata bloccata.

Investimento a San Giuliano: ferma la circolazione dei treni

Sul ratto interessato nell'incidente, la circolazione dei treni è ferma da questa mattina, per permettere i rilievi scientifici. La circolazione ferroviaria sulla Milano-Piacenza tra Milano e San Giuliano è stata bloccata, e sono stati istituiti bus sostitutivi tra Rogoredo e Lodi. L'incidente non ha interessato invece la linea dell'Alta Velocità.