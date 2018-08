in foto: Foto di repertorio

Incidente ferroviario a Ternate, in provincia di Varese. Un tir e un treno merci FFS Cargo si sono scontrati violentemente intorno alle 4.50 di questa mattina, venerdì 3 agosto, per dinamiche ancora da accertare. Secondo le informazioni ricevute, il treno merci proveniva da Gallarate e stava viaggiando fuori dall'Italia, verso la Svizzera. L'autoarticolato non aveva merci a bordo al momento dell'accaduto, infatti, fortunatamente aveva già scaricato i materiali infiammabili che trasportava. A seguito dell'incidente non risultano feriti. i manovratori del treno sono riusciti ad abbandonare la cabina, fuggendo più indietro, quando si sono resi conto che l'impatto sarebbe stato inevitabile. Anche l'autista del tir è riuscito a mettersi in salvo.

Tir incastrato nei binari

Secondo le prime ricostruzioni il tir sarebbe rimasto incastrato tra i binari al passaggio a livello di ternate – Varano – Borghi, per poi essere travolto dal convoglio in corsa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ispra con un'autopompa, un'autogru e un mezzo polivalente: hanno messo l'area in sicurezza e hanno lavorato per rimuovere il mezzo, completamente distrutto nella parte posteriore a seguito dell'impatto.

Linea Luino – Gallarate interrotta

La circolazione dei treni della linea Luino – Gallarate è rimasta interrotta per alcune ore nel tratto tra Laveno – Mombello e Gallarate e sono stati attivati dei bus sostitutivi. Trenitalia informa: "A causa di un importante incidente, è in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario".

RFI ricorda che "per evitare questo tipo di inconvenienti e altri incidenti ancora più gravi, è necessario rispettare il Codice della Strada (art. 147). Il passaggio a livello deve essere attraversato solo quando le barriere sono completamente alzate, attendendo quindi la completa riapertura di queste. Quando le sbarre iniziano a chiudersi è assolutamente necessario fermarsi. E, quando sono abbassate, è vietato, oltre che pericoloso, tentare di sollevarle, scavalcarle o passarci sotto – e conclude la nota – Per la propria sicurezza e per quella degli altri è quindi necessario rispettare la segnaletica e i semafori stradali che proteggono gli attraversamenti ferroviari".