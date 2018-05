Interruzione di pubblico servizio. Per questa accusa il Comune di Vigevano, in provincia di Pavia, ha denunciato Trenord, la controllata dalla Regione Lombardia che gestisce il trasporto ferroviario regionale. La mossa del sindaco di Vigevano, il leghista Andrea Sala, arriva un po' a sorpresa: anche perché colpisce indirettamente anche la Regione Lombardia, anch'essa a guida leghista: "Io sono sindaco di tutti i vigevanesi – si è però difeso il primo cittadino – la Regione è anzitutto l'ente che affida il servizio e che deve controllarlo. Questo è un assist alla Regione in vista del prossimo contratto di servizio". Il sindaco ha poi aggiunto: "Con questo atto mandiamo un messaggio forte e chiaro: noi siamo dalla parte dei pendolari, quelli che pagano e hanno diritto a ricevere un servizio corretto".

Le accuse mosse dal sindaco e dall'assessore comunale ai trasporti Furio Suvilla riguardano la linea Milano-Mortara. Nel mirino dei due amministratori, che hanno trasmesso la notizia di reato alla procura di Milano in veste di pubblici ufficiali, ci sono in particolare le soppressioni programmate effettuate dall'azienda sulla linea, ad esempio per quanto riguarda i servizi sostitutivi con autobus che sarebbero dovuti partire dalla stazione di Milano Porta Genova le sere del 10 e 11 febbraio: "Sono state decise e comunicate in anticipo per ragioni come l'impossibilità di garantire la sicurezza dei conducenti – ha detto l'assessore – Chi gestisce un servizio pubblico non può cancellarlo perché non è in grado, deve adottare le misure necessarie. Le soppressioni devono essere dovute a fatti imprevedibili, non possono essere programmate dallo stesso gestore".

La decisione dell'amministrazione comunale vigevanese, che arriva dopo numerosi tentativi di affrontare il problema in altre sedi diverse da quella giudiziaria, è stata accolta con favore dai pendolari che si ritrovano nel gruppo Facebook "La freccia delle risaie – Linea Milano-Mortara": "Bravi, era ora" sono i commenti alla notizia della denuncia del Comune. E c'è chi si chiede: "E per gli altri comuni quand'è che deve suonare la campana?".