Dopo otto mesi di indagini i carabinieri sono riusciti ad assicurare alla giustizia tre persone, accusate di aver violentato una ragazza a Milano. L'episodio si verificò in un locale notturno del capoluogo lombardo nell'aprile del 2017: i tre narcotizzarono la loro vittima, che era stata invitata a uscire da uno di loro, versandole a sua insaputa nel drink la cosiddetta "droga dello stupro", un mix composto da benzodiazepine. Successivamente, approfittando dello stato alterato della ragazza, ne abusarono. I tre presunti violentatori sono stati arrestati dai militari della compagnia di Porta Monforte, gli stessi che avevano arrestato anche il finto tassista che nel settembre dello scorso anno, a Crescenzago, aveva violentato una turista canadese a cui aveva dato un passaggio. A coordinare le indagini sono stati il procuratore aggiunto Maria Letizia Mannella e il pubblico ministero Gianluca Prisco. Ulteriori informazioni sui dettagli dell'operazione e sull'identità degli arrestati saranno fornite nel corso di una conferenza stampa in programma nella tarda mattinata presso il comando provinciale dei carabinieri in via della Moscova, a Milano.