Tre tir in fiamme all'alba nel piazzale di una ditta di autotrasporti. Attorno alle 5 i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti per un incendio a Pregnana Milanese, in provincia di Milano, nell'area parcheggio della ditta di autotrasporti "Ventrice società cooperativa Trasporti Italia", che si trova in via Olivetti. Tre i grossi camion parcheggiati nel piazzale della ditta e divorati dalle fiamme. Per spegnere il rogo è stato necessario un lungo lavoro da parte dei pompieri: le fiamme sono state domate solo dopo oltre tre ore.

Sconosciute le cause del rogo

Non si conoscono ancora le cause del rogo, su cui sono in corso al momento degli accertamenti da parte dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Due dei mezzi pesanti erano vuoti mentre il terzo conteneva materiale chimico. Probabilmente si tratta di prodotti farmaceutici, ma sulla precisa natura del materiale andato a fuoco sono in corso accertamenti: sul piazzale è infatti intervenuto personale specializzato dei vigili del fuoco, che dovrà accertare l'esatta natura del materiale chimico che si è riversato sul piazzale. C'è il rischio che si tratti di materiale inquinante o pericoloso per la salute.