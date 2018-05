Un'aggressione dai contorni misteriosi nel cuore di Milano, in piazza Duomo. È avvenuta la scorsa notte: a denunciare l'accaduto alla polizia sono state le vittime, tre ragazzi tutti intorno ai 20 anni. Secondo quanto hanno riferito agli agenti della questura, i tre stavano camminando in piazza quando due sconosciuti, indicati come giovani dai tratti somatici asiatici, li hanno seguiti e aggrediti. In particolare i due sconosciuti hanno colpito prima uno dei ragazzi, colpendolo al braccio. Gli altri due amici hanno reagito e ne è nata una colluttazione durante la quale anche loro sono rimasti feriti, uno al naso e l'altro alla testa. La reazione del gruppetto di ragazzi ha comunque messo in fuga gli aggressori. I tre giovani aggrediti, un 19enne e due ragazzi di 22 e 23 anni, non hanno riportato ferite gravi, tanto che hanno rifiutato le cure mediche degli equipaggi del 118 intervenuti sul posto. Resta adesso da capire il movente dell'aggressione, che le tre vittime non hanno saputo spiegare. Piazza Duomo è uno dei luoghi più videosorvegliati di Milano, essendo un obiettivo sensibile sul fronte della sicurezza. Probabile dunque che dall'analisi delle telecamere di sicurezza la polizia potrà riuscire a individuare i responsabili dell'aggressione e a ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto.

Negli scorsi mesi sempre piazza Duomo era stata il teatro di due episodi che avevano destato preoccupazione: prima l'accoltellamento di un uomo di 35 anni dopo una lite (avvenuto nei pressi di via Torino) e successivamente il fermo di un 47enne, che era stato notato dai passanti mentre passeggiava per la con una pistola in mano. Dai controlli dei carabinieri era emerso che si trattava di un'arma giocattolo, sprovvista però del tappo rosso di sicurezza.