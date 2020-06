in foto: (Immagine di repertorio)

Due morti e un ferito: questo il pesantissimo bilancio di tre gravi incidenti stradali che si sono verificati nella mattinata di oggi, lunedì 8 giugno, sull'Autobrennero, l'Autostrada A22. Nel tratto compreso tra i caselli di Mantova sud e Pegognaga si sono verificati tre distinti sinistri. Il primo incidente, secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 9.46 in direzione nord: non è ancora chiara la dinamica, ma nell'episodio ha perso la vita un camionista. Il secondo incidente mortale si è verificato sempre in direzione nord attorno alle 10.30. In questo caso si è trattato di un tamponamento tra un'auto e un mezzo pesante: a perdere la vita una donna che era al volante dell'auto.

Chiuso lo svincolo di Mantova nord

Nel terzo grave incidente, un tamponamento tra camion avvenuto attorno alle 11.10, un conducente di un mezzo pesante è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti la polstrada, i vigili del fuoco e diversi mezzi del 118 tra cui un elicottero. PEsanti le ripercussioni per quanto riguarda il traffico. Attorno a mezzogiorno Autostrade per l'Italia segnalava una coda di 4 chilometri tra Nogarole Rocca e Mantova Nord. In precedenza lo svincolo in entrata a Mantova Nord verso Modena era stato chiuso per consentire i soccorsi.