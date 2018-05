in foto: Una rapina in farmacia (Immagine di repertorio)

Tre rapine nel giro di quindici minuti. Poteva essere una sorta di record quello di due rapinatori di 29 e 38 anni, entrambi italiani, che nella serata di ieri hanno seminato il panico in tre diverse farmacie di Corsico, nell'hinterland di Milano. Ma, come dice l'adagio popolare, "il troppo stroppia": e così il terzo colpo si è rivelato fatale per i due malviventi, che sono stati arrestati dai carabinieri della locale tenenza proprio dopo la terza rapina. I militari dell'Arma erano stati allertati già dopo il primo colpo, messo a segno in una farmacia in via Cavour. I due rapinatori sono entrati nell'esercizio commerciali con i volti coperti da un casco integrale e armati di una pistola, poi rivelatasi essere un'arma giocattolo, e hanno intimato ai presenti di consegnare l'incasso. La stessa dinamica si è ripetuta in un altre due farmacie, la prima sempre in via Cavour e la seconda in via dei Gigli. Sulle tracce dei malviventi però c'erano già i carabinieri: i militari dell'Arma hanno inseguito i due rapinatori, in fuga su uno scooter poi risultato rubato, e alla fine li hanno arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso.

Durante le perquisizioni i carabinieri hanno trovato addosso ai due il bottino delle rapine, pari a circa 1.300 euro, oltre alla pistola giocattolo utilizzata per i colpi. I due rapinatori, entrambi con precedenti, sono finiti in carcere a San Vittore dove restano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini dei carabinieri intanto proseguono: il sospetto è che i due malviventi possano aver compiuto altre rapine negli scorsi giorni, probabilmente anche assieme ad altri complici.