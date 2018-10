in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale alle prime ore del mattino a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Attorno alle 4.30, secondo quanto riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, tre uomini sono stati investiti da un'auto mentre andavano al lavoro in sella alle loro biciclette. L'incidente è avvenuto in via Jacopo Tintoretto, vicino all'Autostrada A8. Stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri di Busto Arsizio, che indagano sull'episodio, il conducente dell'auto non avrebbe visto i tre ciclisti a causa dell'oscurità e li avrebbe travolti. Dopo l'urto si è subito fermato a prestare i primi soccorsi e a chiamare il 118, intervenuto con un'ambulanza e un'automedica. I tre feriti sarebbero tutti originari del Bangladesh: due di loro se la sono cavata con ferite lievi, mentre il terzo ha riportato conseguenze più serie. Si tratta di un ragazzo di 21 anni che è stato portato in codice rosso in ambulanza all'ospedale di Legnano, dove è ricoverato in gravi condizioni. I rilievi dei carabinieri permetteranno di ricostruire con esattezza la dinamica dell'episodio e accertare eventuali responsabilità da parte dell'automobilista.