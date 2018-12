L'ennesimo incidente su un tratto di strada, quella provinciale 36 che attraversa il centro abitato, di Travedona Monate, in provincia di Varese, si è verificato questa mattina poco prima delle 7.30. Due auto si sono scontrate frontalmente: a bordo oltre a un uomo di 44 anni e una donna di 39 anni c'erano anche tre bambini di 3, 9 e 11 anni. Sul luogo sono intervenute immediatamente tre ambulanze che hanno prestato soccorso ai feriti trasportati in codice giallo all'ospedale di Circolo di Varese. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco insieme con i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso, per circa due ore.

In quel tratto di strada troppi incidenti

"All’inizio dell’anno avevamo avuto anche una vittima", ha denunciato il sindaco Andrea Colombo, preoccupato per l'elevato numero di incidenti che si registrano lungo quel tratto di strada. "È una strada di forte passaggio che collega Ispra a Varese. Questa mattina complice la forte nebbia e il grande freddo, si è formata una patina scivolosa che ha reso difficoltosa la circolazione – ha spiegato il primo cittadino – abbiamo allertato la Provincia, che è l’ente preposto alla manutenzione, perché faccia i controlli necessari a garantire la sicurezza". Poco dopo, a circa un'ora e mezza di distanza dal precedente, un altro incidente si è verificato invece lungo via Veneto, all'altezza del Villaggio Ignis, sempre nel comune di Travedona: anche in questo caso sono rimasti coinvolti due minori, si tratta di due bambini di due anni. Oltre a loro anche una ragazza di 19, un ragazzo di 20 e due donne di 28 e 53 anni, le loro condizioni però non destano preoccupazioni.