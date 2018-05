in foto: Roberto e Francesca Caminada durante un’escursione

Roberto Caminada, 61 anni di professione fabbro con la passione della montagna, è morto durante la scalata delle pendici della Grivola, pendice che fa parte del massiccio del Gran Paradiso in Valle D'Aosta. Originario di Brienno, in provincia di Como, si trovava impegnato nella ridiscesa con la figlia Francesca di 28 anni. È stata proprio la ragazza ha chiamare aiuto: il padre, che camminava avanti a lei con gli sci ai piedi, è stato trascinato in un dirupo da una massa di neve franata all'improvviso, precipitando per 400 metri nel vuoto.

L'uomo è morto davanti agli occhi della figlia. Immediatamente il personale del Soccorso alpino della Valle d'Aosta ha messo in moto la macchina delle ricerche, con l'aiuto anche di un elicottero. Quando il corpo dell'alpinista comasco è stato ritrovato, i soccorritori non hanno purtroppo potuto far altro che constatarne il decesso.

La scalata di padre e figlia era iniziata venerdì. Dopo essere arrivati in vetta la scorsa notte, aveva cominciato la ridiscesa all'alba, affrontando una prima parte in cordata e poi con gli sci ai piedi. Il 61enne, che condivideva con la figlia la passione per la montagna e le scalate, non ha avuto scampo ed è morto sotto gli occhi impotenti della ragazza.