in foto: foto di repertorio

Un tram è deragliato ieri sera a Milano. E' successo intorno alle 23 e 30 in piazza Carlo Caneva, nei pressi di Corso Sempione, zona nord ovest del capoluogo lombardo. Tre i feriti e quattro i contusi. Stando alle prime ricostruzioni un tram della linea 14 è uscito dai binari ed è finito contro un mezzo pesante. Entrambi viaggiavano a bassa velocità e questo ha consentito di limitare i danni. Due donne, di 30 e 45 anni, sono state soccorse e trasportate in codice verde agli ospedali Fatebenefratelli e San Carlo. Altre quattro persone hanno rifiutato le cure mediche e hanno preferito tornare subito a casa. Stando a quanto si apprende delle persone rimaste lievemente ferite due si trovavano a bordo dell'automobile coinvolta nello scontro e una sul tram.

Tram deraglia a Milano, la ricostruzione di Atm.

Secondo l'Atm, che smentisce le prime ricostruzioni dei vigili urbani intervenuti sul posto, "il tram non è deragliato da solo ma è sviato dai binari dopo essere stato colpito da una vettura che non gli ha dato precedenza. Nella rotatoria della piazza l'auto, che lo ha colpito nella parte anteriore, è stata poi trascinata per alcuni metri fino contro a un palo".