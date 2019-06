Drammatico incidente nella serata di mercoledì 12 giugno a Corte de' Cortesi, in provincia di Cremona, dove un giovane ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un trattore. La vittima, un ragazzo di 21 anni stava viaggiando a bordo della sua auto poco dopo le 21.30 in località Cignone quando dopo un sorpasso si è trovato dinanzi a un trattore che in quel momento era impegnato in una manovra. L'uomo alla guida del mezzo agricolo non ha fatto in tempo a cambiare direzione e a evitare così l'impatto. Uno scontro violentissimo che ha sbalzato l'auto in un campo vicino: il 21enne è rimasto incastrato tra le lamiere della vettura e solo i vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto hanno potuto estrarre il suo corpo dall'abitacolo.

Un sorpasso azzardato alla base dell'incidente

Purtroppo però per lui non c'era più nulla da fare e il personale medico giunto sul luogo dell'incidente insieme con i carabinieri non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Ferito anche il 50enne alla guida del trattore che è stato soccorso e trasportato nel vicino ospedale per le cure del caso. Stando a un primo bollettino medico, le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Mentre i militari hanno transennato la zona rimasta chiusa per ore per effettuare i rilievi utili a ricostruire quanto accaduto. Al momento l'ipotesi più accreditata resta comunque quella di un sorpasso azzardato e finito male. La vittima, un ragazzo di origini egiziani, era residente nella zona.