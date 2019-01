in foto: Immagine di repertorio

Stava attraversando la strada diretta come tutte le mattine verso la scuola di Arcore la ragazza di 16 investita questa mattina poco dopo le 7 nel Monzese. La giovane secondo quanto raccontato dai testimoni è stata travolta da una vettura in via Alfonso Casati: sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 chiamati da alcuni testimoni che hanno assistito al sinistro. Per fortuna la giovane non ha riportato ferite gravi ed è stata così trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Vimercate dove è stata medicata in codice verde. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente: sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi del caso per cercare capire cosa sia accaduto. Solo ieri mattina una donna è stata investita e uccisa a Varese: la vittima, 69enne originaria della provincia lombarda è stata travolta da un'auto in via XXV Aprile. Dopo essere stata sbalzata a diversi metri di distanza dal luogo dell'impatto ha battuto la testa sull'asfalto: sarebbe morta sul colpo.