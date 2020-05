in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente questa mattina a Soiano del lago dove un uomo è morto dopo che l'auto a bordo della quale viaggiava è rimasta schiacciata da un camion: per l'automobilista, un uomo di 67 anni non c'è stato nulla da fare. L'allarme è scattato intorno alle 7 di questa mattina quando è stato chiesto un intervento di soccorritori e forze dell'ordine in via Brescia, a Soiano.

È qui che sono accorse due ambulanze del 118 alle quali si è aggiunto anche un elisoccorso: quando il personale medico ha raggiunto il luogo dell'incidente purtroppo però per l'automobilista era ormai troppo tardi. La vettura infatti era praticamente ridotta a un rottame dopo essere stata schiacciata dal camion e per estrarre il corpo ormai senza vita dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Ferito anche l'autista del mezzo pesante che trasportava mangimi: l'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale a Desenzano del Garda in codice verde: le ferite riportate fortunatamente non sarebbero gravi.

Sul posto presenti anche gli agenti di polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica del drammatico incidente costato la vita al 67enne le cui generalità però non sono ancora state rese note. Per permettere i rilievi, la strada che collega il centro gardesano con Carzago della Riviera è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni: in queste ore i vigili del fuoco stanno liberando la strada.