in foto: (Immagine di repertorio)

Tragico incidente stradale all'alba a Bulciago, in provincia di Lecco. Attorno alle 5 di oggi, lunedì 20 aprile, un'auto con alla guida un ragazzo di 28 anni si è ribaltata per cause da accertare lungo via Roma, tratto della strada provinciale ex Briantea. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un elicottero e due ambulanze: per il ragazzo alla guida, purtroppo, non c'è stato niente da fare. La vittima, di cui non sono state resa note le generalità, era residente nella zona.

Da accertare la dinamica dell'incidente

Dovranno essere i rilievi delle forze dell'ordine – sono intervenuti la Polstrada di Lecco e i carabinieri – a ricostruire quanto avvenuto. Da accertare in particolare se vi siano altre auto coinvolte nell'incidente oppure se il giovane alla guida abbia fatto tutto da solo. Il sinistro potrebbe essere stato causato da una manovra improvvisa per schivare un ostacolo o un altro veicolo, oppure da una disattenzione, purtroppo rivelatasi fatale. Sulla provinciale sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare con i soccorsi e nelle operazioni di ripristino della viabilità.

Un altro grave incidente stradale poche ore prima

Si tratta del secondo grave incidente in poche ore. A Gaggiano, in provincia di Milano, attorno alle 2 di notte una donna in bicicletta era stata travolta da un furgone mentre percorreva la Vigevanese. La donna, una trentenne, è stata portata in elicottero in gravissime condizioni all'ospedale milanese di Niguarda, dove è ricoverata in coma.