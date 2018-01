Un ragazzo di 21 anni è morto in seguito a un incidente avvenuto sulle strade del bergamasco. Il fatale impatto tra due auto è avvenuto questa mattina, intorno alle 11:30, in via Predore, a Sarnico. Nello scontro sono rimaste ferite anche altre tre persone oltre al giovane deceduto. La vittima si trovava a bordo di una Citroen C2 che si è scontrata con una Skoda, proveniente dalla direzione opposta.

Sulla seconda auto viaggiavano tre persone che sono rimaste ferite: la più grave, tra queste, è una donna di 87 anni che è stata trasportata in elisoccorso agli Spedali civili di Brescia. Invece, il marito della donna, di 90 anni, è stato trasferito all’ospedale di Chiari insieme al figlio della coppia, di 63 anni. Né il padre né il figlio sarebbero comunque in gravi condizioni.

Sul posto sono subito intervenute due ambulanze, accorse insieme a un’automedica e all’elisoccorso arrivato da Bergamo. Per i primi rilievi sono arrivati anche i carabinieri di Grumello e Sarnico e sono intervenuti per i soccorsi anche i vigili del fuoco di Bergamo e Palazzolo.

Subito dopo l’incidente la strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i soccorsi e i rilievi del caso in modo da poter ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e capire cosa sia successo e come sia potuto morire il giovane a bordo della Citroen.