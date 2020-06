Tragedia sul lavoro a Samarate, in provincia di Varese, nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 giugno. Un uomo di 53 anni, P.S., è morto a causa di una caduta da un ponteggio. La vittima si trovava all'interno dell'azienda Resilia di via Milano, nella zona industriale di Samarate, per effettuare dei lavori di manutenzione e verniciatura per conto di una ditta esterna. Attorno alle 16.45, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, l'uomo è precipitato da un'altezza di circa cinque metri per cause che sono state in seguito accertate dai carabinieri. Sul posto l'Areu ha inviato due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Purtroppo però le condizioni del 53enne, soccorso subito da altri operai che hanno assistito alla scena, sono apparse subito critiche e l'uomo è morto poco dopo l'intervento dei soccorritori del 118. La vittima era originaria della Campania e viveva in provincia di Novara: la sua salma si trova adesso nella camera mortuaria dell'ospedale di Gallarate, a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Alla base della tragedia una manovra sbagliata con un muletto

Quelli fin qui eseguiti parlano di un errore per "negligenza e imperizia" alla base dell'incidente mortale, stando a quanto riporta la testata locale "Varesenews": pare infatti che a provocare la caduta mortale sia stata una manovra errata da parte di un dipendente della Resilia, che mentre manovrava un muletto avrebbe urtato il ponteggio su cui si trovava il 53enne, facendolo precipitare. Per l'operaio alla guida del mezzo di lavoro, oltre al dolore e allo choc per la tragedia, potrebbero esserci anche conseguenze.