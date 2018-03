in foto: Immagine di repertorio

Tragedia nella notte a San Zenone al Lambro, in provincia di Milano. Un uomo, le cui generalità non sono ancora state comunicate, è stato travolto e ucciso da un convoglio. Il cadavere dell'uomo è stato trovato lungo i binari, poco lontano dalla stazione ferroviaria del paese nel Milanese. Il ritrovamento, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno all'una di questa notte. Il personale paramedico di un'ambulanza e un'automedica è intervenuto non appena ricevuta la segnalazione, ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria, che sta indagando per cercare di ricostruire la dinamica dell'episodio. Tutte le ipotesi sono al momento aperte: in particolare si dovrà capire se si sia trattato di un gesto volontario, e quindi di un suicidio, o di un tragico incidente. Quasi nulle le ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, visto l'orario in cui è avvenuta la tragedia e il fatto che, dalla mezzanotte di oggi, sia scattato lo sciopero generale che coinvolge anche i trasporti.