in foto: (Immagine di repertorio)

Una donna di 44 anni ha perso la vita nella notte in un tragico incidente stradale avvenuto a Bagnolo Mella, nella Bassa Bresciana. La vittima è una donna di origini pugliesi ma residente a Cigole ed è morta in seguito al ribaltamento dell’auto a bordo di cui viaggiava sulla strada statale 45 bis. Il terribile schianto è avvenuto nel pieno della notte, poco dopo le 2.30. Sul posto sono intervenuti polizia stradale, vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la donna avrebbe fatto tutto da sola e non ci sono altri mezzi coinvolti nell’incidente.

L’auto guidata dalla 44enne avrebbe sbandato, per poi andare a sbattere violentemente contro un canale in cemento nel fosso che si trova a bordo strada. In seguito al forte impatto, l’auto si è quindi ribaltata. Non è ancora chiaro per quale motivo l'auto abbia sbandato e cosa sia successo che ha poi portato al drammatico incidente. I soccorritori, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna, trovandosi davanti la sua vettura completamente distrutta e i pezzi della lamiera sparsi sia sulla carreggiata che sul bordo della strada.

La donna era sola all’interno dell’auto nel momento dell’incidente. L’allarme è stato lanciato da un automobilista che passava dal luogo del terribile impatto. Secondo quanto emerso, la donna stava viaggiando in direzione Manerbio, probabilmente stava tornando verso casa.