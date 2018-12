in foto: Immagine di repertorio

Doveva essere un'immersione come tante altre, ma l'uscita in acqua di tre amici sub si è trasformata in una tragedia. Questa mattina il gruppo si è recato nel lago di Garda di buon'ora, tuffandosi nel tratto di lago compreso tra Toscolano Maderno e Gargnano, sul versante bresciano del Garda. Ma qualcosa è andato storto e uno degli escursionisti non è risalito in superficie, inghiottito nelle profondità del lago. Immediatamente i due amici hanno dato l'allarme, e sul posto sono giunti gli uomini e i mezzi di carabinieri e vigili del fuoco, i volontari del Garda e il personale della stazione della Guardia Costiera. Il corpo senza vita dell'uomo dopo diverse ore di ricerche è stato individuato e sono al momento in corso le operazioni di recupero.

La vittima era un aviere romano di 39 anni

Il sub deceduto nell'immersione è Miguel Verdecchia, un aviere di 39 anni originario di Roma. Da circa dieci anni l'uomo viveva a Ghedi, nel Bresciano, di stanza alla base del Sesto stormo dell’Aeronautica militare. Sul luogo della tragedia è arrivato anche il magistrato di turno che ha aperto un fascicolo per appurare la dinamica di quello che sembra un incidente. Sul corpo sarà disposta l'autopsia così da appurarne le cause del decesso e se il sub abbia avuto un malore, mentre l'attrezzatura con cui si è immerso sarà sottoposta ad una perizia tecnica per rilevare eventuali malfunzionamenti.