in foto: Immagine di repertorio

Un uomo è morto nei pressi della stazione di Rogoredo dopo essere stato investito da un treno lungo i binari: la tragedia si è consumata nella serata di ieri, domenica 4 gennaio. L'allarme è scattato intorno alle 22 quando è stato richiesto l'intervento del 118 tra le stazioni di Rogoredo e San Donato, all'altezza del chilometro 10 dal macchinista di un treno Intercity notte diretto a Lecce. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polfer insieme con i soccorritori del 118 giunti con un'ambulanza e un'auto medica: purtroppo però per l'uomo, le cui generalità non sono ancora state diffuse, non c'è stato nulla fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La vittima non è stata ancora identificata

Stando a quanto si apprende la vittima non aveva documenti non sé, per questo sarà necessario del tempo prima che venga identificata visto che il cadavere era reso irriconoscibile dalla violenza dell'impatto col convoglio. Secondo una prima ricostruzione sembra che il treno che viaggiava a una velocità di circa 90 chilometri orari abbia colpito la vittima con il lato sinistro: il macchinista si è accorto immediatamente dell'impatto e per questo ha stoppato la corsa del treno prima di lanciare l'allarme. Gli agenti della Polfer dovranno ora ricostruire l'accaduto e capire come mai la vittima si trovasse lì e se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario.