in foto: Riccardo Rovelli, il ragazzo morto dopo essere precipitato sul monte San Primo, sul lago di Como (Facebook)

Aveva trascorso una giornata con gli amici sul monte San Primo, il più alto dei rilievi del cosiddetto "triangolo lariano", sul lago di Como. Ma al ritorno, sulla strada verso Lezzeno, Riccardo Rovelli, un ragazzo di 27 anni originario di Inverigo, in provincia di Como, è scivolato precipitando in una scarpata. Il 27enne era stato soccorso in gravissime condizioni e trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. Nella notte la tragica notizia: Riccardo è morto. Troppo gravi i traumi riportati nella caduta, avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri per cause da accertare dopo il pranzo con gli amici al Rifugio Martina, una baita con annesso ristorante che si trova a 1.300 metri di altezza e che, per via della posizione da cui si dominano i due rami del lago di Como e il paesino di Bellagio, è meta di molti appassionati di trekking e montagna. Non sono ancora state chiarite le cause dell'incidente che è costato la vita a Riccardo. Il giovane era molto conosciuto nella zona per via della sua attività: Riccardo organizzava feste e viaggi tramite una società d'organizzazione d'eventi. Sul suo profilo Facebook sono tante le foto che lo immortalano sorridente in mezzo ad altri ragazzi festanti: il sorriso di Riccardo si è purtroppo spento per sempre per via di una tragica fatalità.