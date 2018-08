È avvolta ancora dal mistero la tragedia occorsa nella tarda serata di ieri, giovedì 23 agosto, a Ronco Briantino, piccolo centro nella provincia di Monza e Brianza: intorno alle 20, in un'automobile, una Fiat Punto, in via Sant'Antonio, è stato ritrovato il cadavere di un uomo di 47 anni, originario di Vaprio d'Adda, nella provincia di Milano. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorritori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Bernareggio, che si sono trovati di fronte una macabra scena del delitto: il 47enne, infatti, era in una pozza di sangue, con una profonda ferita all'altezza dell'inguine; inoltre, l'uomo aveva anche i pantaloni abbassati.

La vittima ha ordinato una pizza, poi la morte

Secondo quanto hanno ricostruito i militari dell'Arma accorsi sulla scena del delitto, il 47enne è arrivato a Ronco Briantino intorno alle 20. Dopo aver parcheggiato la sua auto in via Sant'Antonio, nel centro della cittadina, si sarebbe recato in un ristorante lì vicino dove ha ordinato una pizza da asporto. Dopo aver pagato, la vittima si è diretta nuovamente verso l'automobile: da questo momento in poi non è ancora chiaro cosa sia accaduto; poco dopo l'uomo è stato ritrovato cadavere proprio all'interno dell'abitacolo. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della scientifica, che hanno effettuato i rilievi del caso, nella speranza di riuscire ad identificare qualche elemento utile nelle indagini. Per ora, gli inquirenti non tralasciano nessuna pista: dall'omicidio al suicidio.