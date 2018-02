Sono le tragedie che spesso non finiscono sui mezzi di informazione, perché non fanno notizia e non indignano l'opinione pubblica. Eppure sono tra le più frequenti: le vittime sono senzatetto, persone che spesso non hanno neanche i documenti e a cui è difficile dare un nome. Con l'inverno e le temperature gelide le condizioni di vita di queste persone, già di per sé precarie, diventano difficilissime: e molti di loro non ce la fanno. È il caso di un uomo di circa 54 anni, apparentemente di origine nord africana, trovato morto nel pomeriggio di ieri a Varedo, in provincia di Monza e Brianza. Il corpo del 54enne era nell'area dell'ex Snia, fabbrica che un tempo produceva la viscosa ed è da lunghi anni in stato di abbandono. Ieri pomeriggio i carabinieri e i soccorritori del 118 sono intervenuti per cercare di rianimare il 54enne, che purtroppo però era già morto. Sul suo corpo non sono stati riscontrati segni di violenza, motivo per cui si propende per un decesso per cause naturali. Considerando il clima, è molto probabile che l'uomo sia morto a causa del freddo. Una notizia che dovrebbe sconvolgere, in Italia nel 2018, ma che purtroppo non smuove le coscienze quanto altre storie.

L'ex Snia è un'area abbandonata di circa 500mila metri quadri.

Il dramma ripropone con evidenza un altro problema, legato allo stato di abbandono dell'ex Snia: un'area di circa 500mila metri quadrati – suddivisa tra tre proprietari – da tempo in attesa di bonifica e diventata nel frattempo terra di nessuno, eletta a naturale rifugio da parte di chi un tetto non ce l'ha (o non lo vuole) e di sbandati di varia natura. A questa varia umanità, nascosta (o volutamente non vista) agli occhi della società "normale", apparteneva probabilmente anche il 54enne morto di freddo ieri pomeriggio.