in foto: La stazione di Parabiago (Archivio)

Tragedia alla stazione di Parabiago, in provincia di Milano. Un ragazzino di 15 anni è stato travolto e ucciso da un treno. Il dramma questa sera attorno alle 19. Stando alle prime ricostruzioni l'adolescente si trovava in stazione insieme ad alcuni amici, anche loro minorenni. Poco prima dell'arrivo del convoglio, il treno regionale Trenord 2154 diretto a Domodossola, il ragazzino sarebbe finito per cause ancora da accertare sui binari. Inevitabile l'impatto. Per il ragazzo non c'è stato niente da fare: i soccorritori del 118, intervenuti sul posto con due ambulanze e un'automedica, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Un amico che era con il giovane, un tredicenne, si è sentito male ed è stato soccorso dal personale paramedico. In piazza stazione sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Legnano, che dovranno chiarire quanto avvenuto. Sembra escluso il gesto volontario: potrebbe essersi trattato di un gioco pericoloso finito in tragedia.

Circolazione interrotta sulla linea Milano-Gallarate

La tragedia ha comportato inevitabili disagi per chi si trovava a bordo del convoglio e anche per altri treni sulla direttrice Milano-Gallarate. La circolazione, come riporta il sito di Rete ferroviaria italiana, è infatti interrotta dalle 19 per consentire i rilievi dell'autorità giudiziaria. Trenord ha informato che i treni potranno subire ritardi di circa 120 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni. Ai viaggiatori diretti a Varese si consiglia di utilizzare i treni in partenza da Milano Cadorna, e viceversa, mentre chi è diretto a Busto Arsizio può prendere i treni diretti a Malpensa dalle stazioni di Milano Centrale, Porta Garibaldi e Cadorna, oppure i treni diretti a Novara, sempre dalla stazione Cadorna.