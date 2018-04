in foto: Foto di repertorio

Tragedia a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dove una donna di 52 anni è stata trovata morta nel suo appartamento intorno alle 10 di questa mattina. Stando a quanto si apprende dalle forze dell'ordine, il cadavere della signora, già in stato di decomposizione, sarebbe stato trovato sul letto con un coltello da cucina conficcato nel petto. Molto probabilmente si tratta di un suicidio, perché la porta dell'appartamento era chiusa dall'interno e accanto alla salma è stato trovato un biglietto d'addio, anche se il testo del foglietto non è stato rivelato dagli investigatori.

La donna aveva problemi di depressione e da tempo non aveva rapporti costanti con i suoi familiari. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato locale e gli uomini della scientifica per i rilievi di rito. Per gli investigatori, come detto, si tratta di un gesto volontari, ma l'autopsia che verrà eseguita sul corpo della donna servirà ad accertare le cause e la dinamica della morte della 52enne. A dare l'allarme, questa mattina, è stato il fratello della donna, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con lei.