Tragica scoperta nella tarda mattinata di oggi, martedì 29 ottobre, a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza. Il corpo senza vita di un uomo è affiorato dalle acque del canale Villoresi, all'altezza di via Fabio Filzi, angolo via Garibaldi. La segnalazione all'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata poco prima di mezzogiorno e mezzo: qualcuno, pare dei passanti, ha notato il cadavere dell'uomo galleggiare nel canale e ha dato l'allarme. Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza e un'automedica, ma i soccorritori non hanno potuto fare niente per salvare la vita al malcapitato finito in acqua. Il corpo dell'uomo è stato successivamente recuperato dai vigili del fuoco del comando di Monza e portato a riva, dove è stato possibile solo constatarne il decesso.

La vittima è un uomo di circa 70 anni: aperte tutte le ipotesi

La vittima non è stata ancora identificata: si tratterebbe comunque di un uomo dall'età approssimativa di circa 70 anni. In via Filzi sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Desio, chiamati a chiarire il mistero che circonda al momento il macabro ritrovamento. Tutte le ipotesi sulle cause della morte del 70enne sono al momento aperte: le più battute sono quella di un gesto volontario, col 70enne che si sarebbe dunque gettato di proposito nel canale per suicidarsi, e quella di un tragico incidente.