Drammatico incidente, nella serata di ieri, a Milano, dove una donna anziana, della quale non sono ancora note le generalità, è deceduta nell'incendio del suo appartamento. Il rogo si è sprigionato proprio nell'abitazione della donna, al primo piano di un edificio in via Ernesto Rossi, zona Naviglio Grande, non molto lontano da piazzale Negrelli. Intorno alle 21, sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco, i soccorritori del 118 – con un'automedica e due ambulanze – che hanno rinvenuto il cadavere carbonizzato della donna, gli agenti della Polizia Municipale e quelli della Polizia di Stato.

Stando ai primi accertamenti dei pompieri e delle forze dell'ordine, il rogo si sarebbe sprigionato a causa di una sigaretta lasciata accesa nell'appartamento della vittima. In via precauzionale, l'intero stabile è stato evacuato, anche se nessuno degli altri appartamenti è stato invaso dalle fiamme: tra i condomini si registra un ferito lieve, che è stato trasportato all'ospedale San Luca per le cure del caso.