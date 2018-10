in foto: Immagine di repertorio

Un dramma, avvolto da un alone di mistero, quello accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 8 ottobre, a Milano, dove un avvocato di 32 anni, di origini palermitane, è tragicamente deceduto. L'uomo è infatti precipitato dall'ottavo piano di un edificio nel quartiere Lampugnano. Stando a quanto si apprende, il 32enne lavorava nello stesso stabile, al secondo piano, in una società di recupero crediti. Il giovane avvocato, durante la pausa pranzo, sarebbe salito all'ottavo piano a fumare una sigaretta, precipitando poi nel vuoto: nonostante l'arrivo immediato dei soccorritori, per il 32enne non c'è stato nulla da fare.

Sul luogo della tragedia sono arrivati i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire con precisione cosa sia accaduto all'avvocato 32enne. L'ipotesi più plausibile è quella del suicidio: la famiglia del giovane, però, non crede al gesto volontario. Probabile anche che il 32enne sia stato colto da un malore e sia tragicamente precipitato di sotto. Sarà l'autopsia, disposta sulla salma dell'avvocato, a fare maggior chiarezza sulla vicenda.