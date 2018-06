Tragedia a Melegnano, 28enne muore investita da un treno

Una donna di 28 anni è morta travolta da un treno a pochi metri dalla stazione di Melegnano, in provincia di Milano. Ancora sconosciute le cause della tragedia: non è stato ancora reso noto se si sia trattato di un fatale incidente oppure di un gesto volontario. Sul posto i carabinieri e la Polizia Ferroviaria per i rilievi del caso.