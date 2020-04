in foto: Immagine di repertorio

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, martedì 7 aprile, a Lissone, in provincia di Monza e Brianza. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere precipitato dalla sua abitazione al terzo piano di un palazzo. L'episodio, secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza in una nota, è avvenuto pochi minuti prima di mezzogiorno in un edificio che si affaccia su via Alberto da Giussano. Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i carabinieri. All'arrivo dei soccorsi per l'uomo non c'era ormai più niente da fare, se non constatarne il decesso.

Nessun dubbio per i carabinieri: si è trattato di un suicidio

I carabinieri della locale compagnia hanno condotto accertamenti in merito all'accaduto: stando a quanto comunicato a Fanpage.it dal comando compagnia di Desio non ci sono dubbi sulla natura volontaria del gesto dell'uomo. Il 55enne si è suicidato, lanciandosi dal terzo piano del palazzo. Ignoti i motivi alla base del gesto, riconducibile molto probabilmente a pregressi problemi dell'uomo.