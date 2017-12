in foto: (Immagine di repertorio)

Un vero e proprio dramma questa mattina a Gessate, cittadina alle porte di Milano, a pochi metri dai mercatini di Natale dove molte persone stavano ultimando gli acquisti in occasione delle festività: un uomo, le cui generalità non sono state ancora rese note, è stato investito e ucciso da un camion della nettezza urbana. La vittima stava percorrendo via Alcide De Gasperi in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto dal mezzo pesante, rimanendo bloccato sotto le ruote.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi dell'Azienda regionale emergenza urgenza, che hanno inviato un'ambulanza e un'automedica: i tentativi di rianimazione, però, si sono rivelati vani, dal momento che l'uomo è deceduto sul colpo. Sul luogo della tragedia si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco di Milano, che hanno dovuto estrarre il corpo della vittima incastrato sotto le ruote del camion dei rifiuti, un mezzo del Cem Consorzio. Sul posto, per effettuare i rilievi, stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità sono giunti anche gli agenti della Polizia Municipale di Gessate.