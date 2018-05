Tragedia a Corzano (Brescia): ciclista travolto e ucciso da auto guidata da una ragazza

Corzano (Brescia): uomo di 59 anni sbalzato dalla bici e ucciso dopo l’incidente con una automobile. Al volante della vettura una ragazza che prima, terrorizzata, è scappata via e poi è tornata sul luogo dell’incidente. Per lo sfortunato ciclista niente da fare: è morto prima del trasporto in ospedale.