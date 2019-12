in foto: Trenord

Incidente sulla linea ferroviaria Varese-Treviglio-Milano. Stando a quanto si apprende, poco prima delle 14 di oggi, domenica 22 dicembre, un uomo è morto investito dal treno regionale R5045 diretto a Treviglio nel tratto tra Gazzada Schianno e Castronno. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di un suicidio, ma gli agenti intervenuti sul posto non hanno ancora certezze in merito. Sul posto anche i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. I sanitari, però, non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo. La circolazione ferroviaria è stata interrotta e il treno è stato evacuato.

Questo il programma dei treni aggiornato diramato da Trenord: Il treno 23042 (Treviglio 13.10 – Varese 15.17) termina la corsa a Parabiago; il 23063 (Varese 16.43 – Treviglio 18.50) partirà da PARABIAGO, alle ore 17:27; il treno 23044 (Treviglio 13.40 – Varese 15.47) termina la corsa a Gallarate; il 23061 (Varese 16.13 – Treviglio 18.20) partenza da Gallarate, alle ore 16:40; il treno 23038 (Pioltello 12.38 – Varese 14.17) ha effettuato manovra di retrocessione e terminato la corsa a Gallarate; il 23053 (Varese 14.43 – Treviglio 16.50) partirà da Gallarate, alle ore 15.10; il treno 5316 (Milano Porta Garibaldi 13.32 – Porto Ceresio 14.45) ha terminato la corsa a Gallarate; il 5323 (Porto Ceresio 15.16 – Milano Porta Garibaldi 16.28) partirà da Gallarate, alle ore 15.52; il treno 23040 (Treviglio 12.40 – Varese 14.47) ha terminato la corsa a Busto Arsizio; il 23055 (Varese 15.13 – Treviglio 17.20) partirà da Busto Arsizio, alle ore 15.46; il treno 23051 (Varese 14:13 – Treviglio 16.20) è stato cancellato; il treno 5316 (Milano Porta Garibaldi 13.32 – PORTO CERESIO 14.45) ha concluso il viaggio nella stazione di Gallarate.