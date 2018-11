in foto: Immagini di repertorio

Sono 300 i chili di marijuana, 71 quelli di hashish e 70 grammi quelli di cocaina sequestrati dalla Guardia di Finanza nell'ambito della maxi operazione antidroga avvenuta a Milano. Mentre in manette sono finite 13 persone, tutti italiani o di origini balcaniche. Avevano costruito negli anni un vero e proprio traffico di droga che partiva dalla Spagna e dalla Slovenia e giungeva in Italia, nel capoluogo lombardo e nell'hinterland grazie a tir che nascondevano dei segretissimi doppi fondi. A fare da corriere una volta fatta arrivare la droga in Italia era un insospettabile dipendente dell'Agenzia delle Dogane, anche lui arrestato, che approfittando della propria posizione (apparteneva alla categoria protetta in quanto affetto da problemi di deambulazione) effettuava le consegne utilizzando la propria auto autorizzata al parcheggio nelle zone riservate ai disabili. La droga veniva poi custodita, prima di essere spacciata, all'interno di alcuni box a Milano che gli investigatori hanno scovato attraverso servizi di pedinamento e osservazione. Le indagini sono partite ad aprile 2018 e sono state coordinate dal procuratore aggiunto Laura Pedio e dal pubblico ministero Angelo Renna.