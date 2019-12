in foto: Immagine di repertorio

Sono tre le persone arrestate dai carabinieri in provincia di Brescia per reati inerenti alla droga: i due uomini di origine albanese, di 37 e 26 anni, e la donna di 25 anni nata in Bielorussia, avevano messo in piedi nel Bresciano e in Valcamonica un vero e proprio traffico di sostanze stupefacenti. Secondo quanto emerso dalle indagini portate avanti dai carabinieri della compagnia di Breno il ruolo principale era ricoperto dal 26enne che faceva da corriere consegnando la droga a Darfo e in altri comuni della bassa valle.

Rinvenuta cocaina per un valore di 150mila euro

Le indagini sono partite proprio da lui che nei giorni scorsi è stato fermato mentre faceva ritorno a casa: durante la perquisizione dell'auto i militari hanno trovato a bordo circa 500 grammi di cocaina nascosti nel cruscotto. Gli altri due componenti del gruppo criminale sono stati individuati poco dopo e fermati dai carabinieri a bordo di una Ford Focus durante un controllo. Anche in questo caso nella perquisizione dell'auto i carabinieri hanno trovato nel bagagliaio un sacchetto con mezzo chilo di cocaina: mentre la restante parte è stata sequestrata in casa dei due. In tutto per un totale di un chilo e mezzo di cocaina del valore di circa 150mila euro. Nell'appartamento del 26enne che vive a Cazzago San Martino con la famiglia, i militari hanno infine trovato e requisito 25mila euro in contanti. Immediato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.