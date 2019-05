Una donna di 48 anni è stata arrestata a Tradate in provincia di Varese con l'accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato il compagno al termine di un litigio. È accaduto nella serata di sabato 25 maggio quando poco dopo le 22 è giunta al 112 la chiamata di un uomo che denunciava quanto stava succedendo nel suo appartamento dove una donna aveva appena colpito con un coltello il fidanzato. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alla vittima, un 50enne, e lo hanno poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Varese dove è giunto in condizioni critiche: l'uomo è stato operato d'urgenza per una grave lesione agli organi interni. Al momento però la sua prognosi resta riservata. Intanto i carabinieri giunti sul posto insieme con il personale medico ha fermato la 48enne, già nota alle forze dell'ordine, che è stata portata nel carcere di San Vittore.

La vittima, operata d'urgenza, è in prognosi riservata

I militari grazie all'aiuto dell'uomo che ha richiesto il loro intervento hanno potuto ricostruire quanto accaduto: la coppia, insieme da tempo, stava litigando proprio all'interno dell'appartamento dell'uomo, che li aveva ospitati per qualche giorno, quando in poco tempo il litigio sarebbe degenerato giungendo a una vera e propria aggressione fisica. Ed è così che dopo aver ricevuto alcune minacce da parte del fidanzato durante il diverbio, la 48enne avrebbe improvvisamente afferrato un coltello da cucina scagliandosi vero l'uomo e colpendolo al petto. Ad assistere all'aggressione appunto l'amico che li ospitava da diverse settimane e che ha immediatamente allertato i soccorritori. Ora i carabinieri dovranno valutare anche il ruolo della vittima che stando a quanto emerso avrebbe tentato di aggredire la compagna a più riprese.