in foto: (immagine di repertorio)

Un bambino di tre mesi è stato portato in codice giallo in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo che la vettura sulla quale viaggiava si è scontrata frontalmente con un altro veicolo. L'allarme è scattato poco prima delle 13 di oggi, mercoledì 19 febbraio, sulla strada provinciale 106 a Torre Pallavicina, un paese nella Bergamasca. In totale sono quattro le persone rimaste coinvolte: oltre al piccolo, anche tre ragazze hanno riportato ferite in seguito all'incidente. Sul posto si sono recate tre ambulanze, un'automedica e, appunto, l'elisoccorso.

Frontale tra due auto, nessuno dei coinvolti ha subìto traumi gravi

A condurre il veicolo che ospitava il neonato, c'era una ragazza di 26 anni, cugina della madre del piccolo, una 23enne anch'ella presente sulla vettura. Nell'altra macchina, invece, solo una donna di 37. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Il piccolo, che pare essere rimasto illeso senza aver subìto traumi, è stato portato per precauzione al Papa Giovanni, mentre la madre e la zia sono state trasportate all'ospedale di Chiari (Brescia) con ferite lievi. Del tutto illesa invece la 37enne. Sul luogo dell'incidente, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Torre Pallavicina e gli uomini della polizia stradale di Bergamo e di Brescia per effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.