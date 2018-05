La reazione agli episodi di inciviltà e violenza che avvengono nelle classi scolastiche italiane, a cui i social network e i media a volte fanno da cassa di risonanza, può passare anche dalla legge. È quanto avvenuto in un istituto scolastico di Cusano Milanino, vicino Milano. All'Ipsia Carlo Molaschi uno studente 19enne si era ripresentato in classe dopo una lunga assenza senza portare la necessaria giustificazione. Quando il professore gliel'ha chiesta, il ragazzo, originario di Paderno Dugnano, avrebbe reagito minacciandolo e insultandolo davanti ai compagni di scuola e altri professori. Il docente insultato, però, che è anche supervisore scolastico, non ha fatto una piega: in risposta al gesto del 19enne lo ha denunciato per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Lo stesso professore, Francesco Rotolo Bastetti, ha spiegato: "Quando è stato convocato per la notifica del provvedimento ha reagito male con insulti e minacce più o meno velate, ad esempio affermando che a scuola sono protetto ma fuori no. Non ho potuto fare altro che denunciarlo ai carabinieri". Il docente ha quindi proseguito: "La scuola deve reagire e prendere provvedimenti, i ragazzi devono capire che ad alcune azioni corrispondono delle conseguenze". Delle sue azioni e del suo comportamento, ad esempio, adesso il 19enne ne risponderà in tribunale. E chissà che la decisione del professore milanese, che probabilmente provocherà reazioni contrastanti, non diventi d'esempio per altri docenti che sembrano assistere, impotenti, all'escalation di inciviltà nelle scuole italiane: anche se, lo ricordiamo, quello che i social mostrano è solo una parziale fotografia dello stato dell'istruzione in Italia.